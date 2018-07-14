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    Более ста тысяч жителей китайского Чунцина эвакуировали из-за паводков

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Власти китайского города центрального подчинения Чунцин в центральной части страны были вынуждены временно эвакуировать в безопасные места свыше 100 тысяч жителей на время пикового уровня паводка, говорится в заявлении местных властей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения в 3,78 метра и 5,92 метра соответственно. Повышение уровня воды в местных реках вызвано продолжающимися несколько дней ливневыми дождями, которые привели к сильнейшему наводнению в данном регионе с 2012 года.

    Власти распорядились также запустить экстренный режим работы дамб, чтобы как можно скорее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.

    Помимо Чунцина от наводнений и сильных дождей пострадала соседняя с ним провинция Сычуань, а также северо-западная провинция Ганьсу. В пострадавшие районы направлены группы экстренных служб, чтобы на месте координировать спасательные работы в случае необходимости.

    Разгул стихии нанес значительный ущерб сельскому хозяйству, пострадали как крупные сельхозугодья, так и мелкие фермы.

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