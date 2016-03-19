Более 50 человек стали жертвами ливней в Пакистане

Баку. 19 Марта. REPORT.AZ/ Количество жертв ливней на севере и северо-западе Пакистана превысило 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за последние сутки из-за обрушения крыш двух жилых домов погибли как минимум 10 человек, в том числе женщины и дети.

По словам местных чиновников, оползни перекрыли несколько дорог, связывающих долину Кашмир с остальной частью страны.

Для того, чтобы очистить заблокированные дороги, власти привлекли солдат и тяжелую технику.

Метеорологическое бюро Пакистана прогнозирует, что проливные дожди, начавшиеся неделю назад, не утихнут до воскресенья.