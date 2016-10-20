Более 5 тыс. жителей Мосула покинули свои дома за последние трое суток

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Более 5,5 тыс. жителей Мосула были вынуждены покинуть свои дома за последние трое суток. Большинство из них бежали из осажденного города в течение последних 24 часов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Международной организации по миграции (МОМ).

Наземная военная операция по освобождению Мосула от террористической группировки ИГИЛ началась утром 17 октября. Помимо иракских правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция. Мосул - второй по величине город Ирака с населением 1,3 млн человек - более двух лет находится под контролем ИГИЛ.