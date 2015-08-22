​Более 30 полицейских ранены в ходе протестов против мигрантов в ФРГ

Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 полицейский пострадал в ходе протестов против мигрантов в земле Саксония в Германии.

Как передает Report со ссылкой на Welt, протесты прошли в городе Хайденау в пятницу вечером.

В акции приняли участие около тысячи человек, в том числе женщины с детскими колясками. Также в митинге участвовали представители ультраправой Народной демократической партии Германии. Согласно изданию, некоторые из протестующих пели нацистские гимны.

Причиной протестов стало решение временно разместить мигрантов в здании недействующего с 2013 года строительного рынка в Дрездене.

К месту демонстрации прибыли в общей сложности 136 офицеров полиции, которым пришлось применить слезоточивый газ и перцовые баллончики, когда демонстранты стали бросать камни, бутылки и петарды.