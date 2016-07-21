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    ​Более 20 мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

    Двадцать одна женщина и мужчина погибли сегодня

    Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Международная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что тела 22 человек найдены в лодке, в которой мигранты пытались пересечь Средиземное море.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте организации в Twitter.

    "Двадцать одна женщина и мужчина погибли сегодня, пытаясь пересечь Средиземное море. Тела были извлечены из надувной лодки, теперь они находятся на борту (корабля – ред.) Aquarius", — говорится в сообщении. 

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