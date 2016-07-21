​Более 20 мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Международная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила, что тела 22 человек найдены в лодке, в которой мигранты пытались пересечь Средиземное море.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте организации в Twitter.

"Двадцать одна женщина и мужчина погибли сегодня, пытаясь пересечь Средиземное море. Тела были извлечены из надувной лодки, теперь они находятся на борту (корабля – ред.) Aquarius", — говорится в сообщении.