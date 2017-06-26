Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане превысило 150 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане возросло до 152 человек, еще 117 получили ранения.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал Geo Tv со ссылкой на местные власти.

По его информации, все они были госпитализированы, многие находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно о 141 жертве и более 60 пострадавших.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, но начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.

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Как минимум 123 человека погибли, еще около 40 пострадали в результате возгорания нефтяной цистерны в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане.

Как передает Report, об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает телеканал Geo TV.

Отмечается, что большая часть пострадавших госпитализирована с ожогами 70 процентов тела.

По свидетельствам очевидцев, причиной пожара могли стать непотушенные сигареты местных жителей, собравшихся у опрокинувшейся цистерны, чтобы собрать горючее, которое вытекло из нее.