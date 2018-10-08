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    Более 10 тысяч человек пострадали от сильных ливней на Шри-Ланке

    Обильные осадки спровоцировали наводнения в ряде населенных пунктов и районах страны
    © AFP

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Свыше 10 тысяч человек пострадали от последствий проливных дождей, обрушившихся в прошедшие выходные дни на различные регионы Шри-Ланки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил официальный представитель Центра по борьбе со стихийными бедствиями (DMC) островного государства Прадип Кодиппили, обильные осадки спровоцировали наводнения в таких населенных пунктах и районах как Бадулла, Калутара, Галле и Кегалле. Отмечается, что оттуда были эвакуированы тысячи семей. Сейчас они находятся в лагерях временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь.

    По состоянию на сегодняшний день подтверждена информация о четырех погибших, однако точная причина их смерти не называется. Синоптики ожидают, что в ближайшие два дня уровень воды в отдельных частях страны пойдет на спад, тогда как на другие районы ливни обрушатся с новой силой.

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