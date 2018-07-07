Боевики в сирийской Дераа согласились сложить оружие

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Договоренности о прекращении боевых действий, сдаче вооружения достигнуты c лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа в Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований", - говорится в сообщении минобороны России.

Отмечается, что были достигнуты договоренности по урегулированию статуса боевиков, эвакуации не желающих урегулировать статус боевиков с членами семей в провинцию Идлиб, восстановлению работы в населенных пунктах органов государственной власти САР, а также обеспечению возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома.