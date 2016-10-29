Боевики усилили обстрел Алеппо, 15 человек погибли, 150 ранены

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Боевики в разы увеличили обстрел жилых районов Алеппо, за сутки погибли 15 мирных жителей, более 150 ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным военных, только за минувшие сутки по городу было выпущено более 100 снарядов.

"Всего за последние сутки в Алеппо погибло 15 мирных жителей, более 150 получили ранения различной степени тяжести. В основном осколочные ранения ног, рук и брюшной полости", - говорится в сообщении.

Накануне под удар попали восемь районов города Алеппо. Боевики используют газовые баллоны, начиненные взрывчаткой, мины кустарного производства и неуправляемые снаряды. Боевики стараются нанести как можно больший урон школам, больницам и социальным объектам.