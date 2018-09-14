Боевики ударили ракетами по Алеппо, есть жертвы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористических группировок нанесли ракетный удар по улице Нил в сирийском городе Алеппо. В результате обстрела погиб ребёнок, многие получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ополчении города.

"Несколько ракет разорвались на окраине улицы Нил. Погиб ребёнок. Женщин и мужчин ранено 13 человек", — цитирует агентство свой источник, передает Report.

Пригороды Алеппо регулярно подвергаются обстрелу так называемой вооружённой оппозиции, часто в результате атак погибают не правительственные войска, а мирные граждане.