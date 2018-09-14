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    Боевики ударили ракетами по Алеппо, есть жертвы

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/   Боевики террористических группировок нанесли ракетный удар по улице Нил в сирийском городе Алеппо. В результате обстрела погиб ребёнок, многие получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ополчении города. 

    "Несколько ракет разорвались на окраине улицы Нил. Погиб ребёнок. Женщин и мужчин ранено 13 человек", — цитирует агентство свой источник, передает Report. 

    Пригороды Алеппо регулярно подвергаются обстрелу так называемой вооружённой оппозиции, часто в результате атак погибают не правительственные войска, а мирные граждане.

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