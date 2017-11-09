Боевики обстреляли площадь Аббасидов в Дамаске

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Дамаске боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли из минометов восточные районы столицы.

Как передает Report, под массированный обстрел попала площадь Аббасидов.

По предварительным данным, в результате инцидента ранены не менее 9 человек.

Напомним, сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля. Тем не менее боевики неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу Сирии обстрелам.