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    Боевики обстреляли площадь Аббасидов в Дамаске

    В результате инцидента ранены не менее 9 человек

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Дамаске боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли из минометов восточные районы столицы.

    Как передает Report, под массированный обстрел попала площадь Аббасидов.

    По предварительным данным, в результате инцидента ранены не менее 9 человек.

    Напомним, сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля. Тем не менее боевики неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу Сирии обстрелам.

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