Боевики обстреляли христианский район Дамаска

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные группировки нарушили в субботу режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по христианскому кварталу Баб-Тума в сирийской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По информации, один из снарядов разорвался рядом с собором Пресвятой Богородицы (Марьямия), где находится резиденция патриарха Антиохийской православной церкви. По предварительной информации, получили ранения три человека, нанесен материальный урон.

Сведения о пяти раненых поступили с христианской окраины Джермана на востоке Дамаска.

По информации агентства, сирийская армия ответила огнем по позициям боевиков в регионе Восточная Гута на подступах к городу и уничтожила несколько пусковых установок.