Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" выбрали нового лидера

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам" выбрали нового лидера, который придет на смену ликвидированному накануне Захрану Аллюшу, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Новым лидером стал Иссам аль-Бувайдани (Issam al-Buwaydani), также известный как Абу Хумам (Abu Humam), выходец из города Дума к востоку от Дамаска.

Главарь террористической группировки Захран Аллюш был ликвидирован в восточном пригороде Дамаска в результате авиаударов сирийских ВВС. Аллюш собрал представителей группировок "Ахрар аш-Шам" и "Сукур аш-Шам" (крупнейшие группировки в пригороде Дамаска) для заключения союза под началом террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" и для создания коалиции, способной вести боевые действия против сирийской армии и ополчения. Военная разведка вычислила место собрания и вела наблюдение за передвижением террористов, пока те не прибыли в поселение Отая, после чего координаты были переданы командованию военно-воздушных сил.