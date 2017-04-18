Boeing cократит более 100 инженеров в 2017 году

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Американская корпорация по производству авиационной техники Boeing намерена уволить более сотни инженеров в текущем году, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжаем идти дальше и приближаемся ко второй фазе, связанной с вынужденным сокращением некоторых специалистов в штате Вашингтон и в других регионах. Ожидается, что сокращения затронут около сотни инженеров", — заявили в компании.

Также представители Boeing заявили, что массовые увольнения происходят из-за замедления роста продажи продукции.