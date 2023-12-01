Блинкен завершив визит в Израиль, отправился в ОАЭ

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, это произошло через несколько минут после возобновления боевых действий в секторе Газа после срыва перемирия радикальным движением ХАМАС.

Вчера сообщалось о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Блинкену о том, что хочет продолжить обсуждение "следующей фазы" в секторе Газа.