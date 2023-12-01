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Блинкен завершив визит в Израиль, отправился в ОАЭ

Блинкен завершив визит в Израиль, отправился в ОАЭ Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Другие страны
1 декабря 2023 г. 10:55
Блинкен завершив визит в Израиль, отправился в ОАЭ

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Израиль и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, это произошло через несколько минут после возобновления боевых действий в секторе Газа после срыва перемирия радикальным движением ХАМАС.

Вчера сообщалось о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Блинкену о том, что хочет продолжить обсуждение "следующей фазы" в секторе Газа.

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