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Нетаньяху заявил о желании продолжить обсуждение с Блинкеном "следующей фазы" в Газе

Нетаньяху заявил о желании продолжить обсуждение с Блинкеном "следующей фазы" в Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что хочет продолжить обсуждение "следующей фазы" в секторе Газа.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 15:50
Нетаньяху заявил о желании продолжить обсуждение с Блинкеном следующей фазы в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что хочет продолжить обсуждение "следующей фазы" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

"Мы хотим обсудить с вами следующую фазу. Это изложение того, что мы хотим с вами обсудить и того, что мы уже начали обсуждать. Хотел бы выразить нашу признательность за вашу [США] поддержку с самого начала - президенту [США], вам лично и вашему окружению - в войне по ликвидации ХАМАС и в обеспечении освобождения наших заложников", - сказал Нетаньяху, обращаясь к Блинкену, на видеозаписи встречи.

До этого Нетаньяху провел с Блинкеном переговоры в закрытом режиме, сообщила ранее его пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Blinkenlə növbəti müzakirələri Qəzzada davam etdirmək istəyir
Версия на английском языке Netanyahu wants to continue discussions with Blinken about ‘next phase’ in Gaza

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