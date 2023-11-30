Нетаньяху заявил о желании продолжить обсуждение с Блинкеном "следующей фазы" в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что хочет продолжить обсуждение "следующей фазы" в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что хочет продолжить обсуждение "следующей фазы" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

"Мы хотим обсудить с вами следующую фазу. Это изложение того, что мы хотим с вами обсудить и того, что мы уже начали обсуждать. Хотел бы выразить нашу признательность за вашу [США] поддержку с самого начала - президенту [США], вам лично и вашему окружению - в войне по ликвидации ХАМАС и в обеспечении освобождения наших заложников", - сказал Нетаньяху, обращаясь к Блинкену, на видеозаписи встречи.

До этого Нетаньяху провел с Блинкеном переговоры в закрытом режиме, сообщила ранее его пресс-служба.