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Блинкен дал оценку первой встрече с Лавровым

Блинкен дал оценку первой встрече с Лавровым Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшиеся на этой неделе в Исландии, были конструктивными и деловыми.
Другие страны
24 мая 2021 г. 04:34
Блинкен дал оценку первой встрече с Лавровым
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшиеся на этой неделе в Исландии, были конструктивными и деловыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Блинкен заявил в интервью телекомпании CNN в воскресенье, комментируя итоги встречи с Лавровым в Рейкьявике.

"Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов. Президент (США Джо) Байден ясно дал понять президенту (РФ Владимиру) Путину, и я повторил это Лаврову: мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - сказал он.

Госсекретарь США указал, что, по его мнению, такие отношения были бы полезны и США, и России. "Есть сферы, где сотрудничество в наших общих интересах. Это Афганистан, так называемая стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями, борьба с изменениями климата", - указал он.

В то же время Блинкен отметил, что выбор дальнейшего курса в отношениях с США зависит от Москвы. "Если Россия продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на нас или наших союзников и партнеров, мы ответим, и не ради эскалации, не потому что хотим конфликта, но, чтобы защитить наши интересы, - сказал он. - И об этом говорил с Лавровым. Важно ясно сказать, что мы делаем и почему делаем это. И в конце концов России предстоит решить, хочет ли она более стабильных и предсказуемых отношений. Нам надо проверить это предложение".

Напомним, что в среду в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета состоялась первая очная встреча Лаврова и Блинкена.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Amerika Rusiyanın aqressiv hərəkətlərinə cavab verməyə hazırdır”

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