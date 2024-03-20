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БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование

БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) призвало страны ЕС возобновить приостановленное ранее финансирование.  
Другие страны
20 марта 2024 г. 12:57
БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) призвало страны ЕС возобновить приостановленное ранее финансирование.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

"Заместитель генерального комиссара БАПОР Натали Букли призвала девять стран ЕС, кто остановил поддержку агентства, возобновить выплаты в ближайшее время", - пишет издание.

По ее словам, имеющихся средств агентству хватит максимум до начала мая. В то же время Букли поприветствовала возобновление помощи от Дании и Швеции.

Австрия, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Румыния пока не приняли решение о финансировании БАПОР.

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