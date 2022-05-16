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Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек

Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек Президент США Джозеф Байден во вторник отправится в город Буффало (штат Нью-Йорк), где в субботу произошла стрельба в супермаркете.
Другие страны
16 мая 2022 г. 03:20
Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек

Президент США Джозеф Байден во вторник отправится в город Буффало (штат Нью-Йорк), где в субботу произошла стрельба в супермаркете.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом..

В ходе поездки Байден пообщается с родными и близкими жертв стрельбы.

18-летний белый американец Пейтон Гендрон, по данным полиции, открыл в субботу огонь по посетителям супермаркета, расположенного в одном из кварталов города Буффало, где проживает преимущественно чернокожее население. 10 человек погибли, трое получили ранения. Подозреваемый сдался полиции.

Согласно предварительным данным, молодой человек стрелял по большей части по темнокожим. Власти считают, что речь идет о преступлении, совершенном на почве расовой нетерпимости. Гендрон, по версии следствия, приобрел оружие на законных основаниях.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Nyu-Yorkda 10 nəfərin öldürüldüyü supermarketə gedəcək

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