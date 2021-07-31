Байден пообещал властям Кубы новые санкции

Президент США Джозеф Байден не исключил, что Вашингтон расширит санкции в отношении кубинских властей за их действия против участников антиправительственных выступлений.

Президент США Джозеф Байден не исключил, что Вашингтон расширит санкции в отношении кубинских властей за их действия против участников антиправительственных выступлений.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Их (санкций – ред.) будет больше, если только на Кубе не произойдут какие-то радикальные перемены, которых я не жду", - сказал он на встрече с представителями кубинской диаспоры в США в ответ на вопрос о том, планируется ли ужесточение санкционного режима.

Он добавил, что его администрация намерена продолжать вводить санкции в отношении "лиц режима, которые совершают злоупотребления". Байден отметил, что США "предпринимают согласованные действия для поддержки дела кубинского народа, чтобы высказаться и усилить давление на режим.

Американский лидер подчеркнул, что поручил Госдепартаменту и Минфину в течение месяца подготовить рекомендации, как "максимально увеличить поток денежных переводов кубинскому народу" таким образом, чтобы эти средства не достались военным. Одновременно, добавил Байден, США делают все возможное, чтобы обеспечить кубинцам доступ в интернет и помочь им обойти цензуру.

Кроме того, по словам президента, Госдеп работает над увеличением штата сотрудников посольства в США в Гаване, "уделяя при этом приоритетное внимание безопасности персонала".