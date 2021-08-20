Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула.

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула.

Как передает Report, об этом заявила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

"Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев", - говорится в сообщении.

Они также приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.