Азербайджанец обокрал дом москвички в деревне Волково

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана задержан по подозрению в совершении кражи из частного дома в деревне Волково Одинцовского района.

Как передает Report, во вторник, 10 января, в Дежурную часть поступило заявление от жительницы Москвы. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в её загородный дом в деревне Волково и похитили личные вещи. Пострадавшая оценила ущерб в 9 тыс. руб.

Полицейские задержали 24-летнего уроженца Азербайджана. В его отношении завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ — «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный данной статьёй — 6 лет.