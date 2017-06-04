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    В ходе атак в Лондоне убили не менее двух человек - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    По словам свидетелей, полицейские открыли стрельбу

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В результате нападений в районе Лондонского моста убиты, по меньшей мере, два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в полиции.

    Ранее на мосту в центре Лондона микроавтобус наехал на людей. Есть данные о жертвах.

    Также сообщалось об инциденте на рыке возле Лондонского моста.

    ***02:04

    В центре Лондона на мосту микроавтобус наехал на пешеходов.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

    По данным издания The Sun, с места происшествия эвакуируют людей. На месте находятся вооруженные полицейские.

    По словам свидетелей, полицейские открыли стрельбу.

    «Мы вынуждены были бежать. Было много стрельбы», — рассказала одна из очевидцев ЧП.

    От 15 до 20 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту, сообщает газета Telegraph.

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