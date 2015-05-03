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    ​Автобус загорелся в Пакистане, 11 человек погибли

    Среди погибших семь женщин и трое детей

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Пакистане 11 человек погибли, еще 34 пострадали из-за возгорания автобуса в провинции Синд.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты "Доон".

    По ее данным, транспортное средство загорелось после контакта с электрокабелем высокого напряжения. В автобусе находились участники свадьбы, среди погибших семь женщин и трое детей. Все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения, 32 находятся в критическом состоянии.

    При этом невеста и жених не пострадали - они передвигались в автомобиле.

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