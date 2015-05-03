​Автобус загорелся в Пакистане, 11 человек погибли

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Пакистане 11 человек погибли, еще 34 пострадали из-за возгорания автобуса в провинции Синд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия газеты "Доон".

По ее данным, транспортное средство загорелось после контакта с электрокабелем высокого напряжения. В автобусе находились участники свадьбы, среди погибших семь женщин и трое детей. Все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения, 32 находятся в критическом состоянии.

При этом невеста и жених не пострадали - они передвигались в автомобиле.