Голландская авиакомпания не воспользуется воздушным пространством Ирана

Королевская авиационная компания (KLM) Голландии заявила, что не воспользуется воздушным пространством Ирана и Ирака.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, причина связана со сбитым Ираном украинским самолетом.
В авиакомпании заявили, что дочерняя компания "Air France-KLM" - авиакомпания KLM в целях безопасности не воспользуется воздушным пространством Ирана и Ирака.
Отмечается, что последний рейс через воздушное пространство Ирана KLM совершил за час до известного инцидента.
Алпарслан Озтюрк