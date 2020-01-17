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Голландская авиакомпания не воспользуется воздушным пространством Ирана

Авиакомпания KLM не воспользуется воздушным пространством Ирана

Королевская авиационная компания (KLM) Голландии заявила, что не воспользуется воздушным пространством Ирана и Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, причина связана со сбитым Ираном украинским самолетом. 

В авиакомпании заявили, что дочерняя компания "Air France-KLM" - авиакомпания KLM в целях безопасности не воспользуется воздушным пространством Ирана и Ирака.

Отмечается, что последний рейс через воздушное пространство Ирана KLM совершил за час до известного инцидента. 

Алпарслан Озтюрк 

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