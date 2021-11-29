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Аргентина вводит обязательный карантин для въезжающих из Африки

Аргентина вводит обязательный карантин для въезжающих из Африки Путешественники, въезжающие в Аргентину после посещения любой из стран Африки, должны будут соблюдать карантин из-за риска распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
Другие страны
29 ноября 2021 г. 20:48
Аргентина вводит обязательный карантин для въезжающих из Африки

Путешественники, въезжающие в Аргентину после посещения любой из стран Африки, должны будут соблюдать карантин из-за риска распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, соответствующий указ был опубликован в понедельник в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

Согласно документу, карантин, завершить который можно при получении отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного на 10-й день после прибытия в страну, будут обязаны пройти все, кто приезжает из Африки или находился на африканском континенте в течение 14 дней до въезда в Аргентину.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ.

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