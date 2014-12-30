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    Арабские страны хотят проголосовать в СБ ООН по Палестине до конца дня

    Постоянный представитель Иордании при ООН: Мы обсуждаем вопрос с секретариатом. Пытаемся договориться

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Арабские страны в ООН нацелены провести голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о Палестине до конца дня.

    Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Иордании при всемирной организации Дина Кавар, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Консультации продолжаются. Мы обсуждаем этот вопрос с секретариатом. Мы пытаемся договориться, чтобы голосование состоялось сегодня во второй половине дня. Это технический вопрос", - сказала она.

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