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Amnesty International обвинил Францию и другие страны в нарушении прав человека

Amnesty International обвинил Францию и другие страны в нарушении прав человека Пандемия коронавируса показала, что в мире существует системное неравенство и угнетение, ставшие результатом несовершенства международной политической системы
Другие страны
7 апреля 2021 г. 06:29
Amnesty International обвинил Францию и другие страны в нарушении прав человека

Пандемия коронавируса показала, что в мире существует системное неравенство и угнетение, ставшие результатом несовершенства международной политической системы.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном докладе, опубликованном 7 апреля неправительственной организацией Amnesty International.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", - считает генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар. По ее мнению, "мир в хаосе", а политикам уже невозможно отрицать, что "социальные, экономические и политические системы распались".

Авторы доклада обращают внимание на то, что из-за пандемии не менее 10 государств отступили от положений Европейской конвенции по правам человека.

Отмечается, что лидеры ряда стран региона "злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы ограничивать свободу выражения мнений". В частности, упомянуты такие европейские страны, как Польша, Румыния, Венгрия и Франция.

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Версия на азербайджанском языке “Amnesty International”: Fransa və digər ölkələr insan haqlarını pozurlar

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