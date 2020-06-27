Американский рэпер погиб в перестрелке

Лоуренс Фрэнс https://report.az/storage/news/fd8ec40a3cbcb3ce8a5e3763887278f6/5887933c-dbec-48c5-b093-c6ced4e10f8e_292.jpg

В США в ходе перестрелки погиб рэпер Лоуренс Фрэнс, известный под псевдонимом Huey.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox2, отмечается, что 31-летний музыкант получил серьезное огнестрельное ранение в Сент-Луисе во время перестрелки с участием более 10 человек.

Рэпер был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался. Помимо Фрэнса пострадал еще один человек - 21-летний мужчина. Полиция пока никого из участников инцидента не задержала.

Huey известен хитом Pop, Lock and Drop It. Сотрудничал с рэперами T-Pain, Bow Wow и Lil' Wayne.