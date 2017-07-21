Американские СМИ подвели итог первых шести месяцев президентства Трампа

© AFP

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп за первые шесть месяцев во главе государства провёл 47 полноценных двусторонних встреч с лидерами других стран, включая одну с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News, подводя итог первых 182 дней президентства Трампа.

По состоянию на 20 июля, Трамп шесть раз контактировал с Путиным — лидеры двух стран трижды встретились на саммите G20, а также провели три телефонных разговора.

Всего же американский лидер провёл 102 телефонных разговора, из них восемь — с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Также он провёл 24 встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном и по меньшей мере 41 встречу с членами конгресса.

Трамп подписал 42 различных законопроекта и поучаствовал в 13 пресс-конференциях, а официальный представитель Белого дома Шон Спайсер провёл 58 пресс-брифингов.

Кроме того, президент США после первых 100 дней президентства совершил три зарубежных турне, в рамках которых посетил восемь стран.

Отмечается, что Трамп 37 раз появлялся на площадках для игры в гольф, а до окончания его первого срока осталось 1 279 дней.

Ранее сообщалось, что американский президент потратил почти $700 тысяч на юристов за три месяца.