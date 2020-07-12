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Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом Индийский актер Абхишек Баччан подтвердил, что его жена Айшвария Рай и их восьмилетняя дочь Арадхья заразились коронавирусом.
Другие страны
12 июля 2020 г. 18:31
Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Индийский актер Абхишек Баччан подтвердил, что его жена Айшвария Рай и их восьмилетняя дочь Арадхья заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

"Айшвария и Арадхья также дали положительный результат теста COVID-19. Они будут проходить карантин дома… Остальные члены семьи, включая мою мать, дали отрицательный результат. Спасибо вам всем за ваши пожелания и молитвы", - написал артист.

Накануне коронавирус выявили также у ее мужа Баччана и его отца — болливудской звезды Амитабха Баччана. Как сообщил Абхишек Баччан, болезнь проходит у них в легкой форме.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur aktrisa və qızı koronavirusa yoluxdu

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