Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Индийский актер Абхишек Баччан подтвердил, что его жена Айшвария Рай и их восьмилетняя дочь Арадхья заразились коронавирусом.

Индийский актер Абхишек Баччан подтвердил, что его жена Айшвария Рай и их восьмилетняя дочь Арадхья заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

"Айшвария и Арадхья также дали положительный результат теста COVID-19. Они будут проходить карантин дома… Остальные члены семьи, включая мою мать, дали отрицательный результат. Спасибо вам всем за ваши пожелания и молитвы", - написал артист.

Накануне коронавирус выявили также у ее мужа Баччана и его отца — болливудской звезды Амитабха Баччана. Как сообщил Абхишек Баччан, болезнь проходит у них в легкой форме.