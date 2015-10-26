Афганская армия уничтожила более 20 талибов в провинции Кундуз

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана уничтожили 23 боевика движения "Талибан" в ходе спецоперации в провинции Кундуз на севере страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе операции в округе Ханабад также были ранены одиннадцать талибов.

Как сообщил представитель национальной армии Афганистана в Кундузе Гулам Хазрат Карими, еще пять боевиков были задержаны. Он также отметил, что операция все еще продолжается.

"Принадлежащие боевикам 16 транспортных средств, включая две украденные ими полицейские машины, были уничтожены в ходе воздушной операции вооруженных сил", — заявил Карими.

Данные о потерях среди военных не приводятся.