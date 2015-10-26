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    Афганская армия уничтожила более 20 талибов в провинции Кундуз

    В провинции Кундуз проходит воздушная операция вооруженных сил Афганистана

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана уничтожили 23 боевика движения "Талибан" в ходе спецоперации в провинции Кундуз на севере страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    В ходе операции в округе Ханабад также были ранены одиннадцать талибов. 

    Как сообщил представитель национальной армии Афганистана в Кундузе Гулам Хазрат Карими, еще пять боевиков были задержаны. Он также отметил, что операция все еще продолжается.

    "Принадлежащие боевикам 16 транспортных средств, включая две украденные ими полицейские машины, были уничтожены в ходе воздушной операции вооруженных сил", — заявил Карими.

    Данные о потерях среди военных не приводятся.

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