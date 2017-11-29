Аэропорт Бали будет закрыт еще сутки

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Власти индонезийского острова Бали проинформировали, что местный аэропорт будет закрыт еще один день в связи с извержением вулкана Агунг, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Хотя облако выброшенного вулканом пепла еще не достигло непосредственно воздушного пространства над международным аэропортом, оно на высоте около 7,5 тыс. м перемещается в сторону воздушной гавани, сообщил журналистам представитель аэропорта.

Повторное извержение вулкана зафиксировано 26 ноября.

Более 400 авиарейсов отменены на Бали с ночи на 27 ноября, покинуть остров не могут около 60 тыс. человек. Власти рекомендуют туристам оставаться в отелях.

Одновременно власти Бали распорядились о срочной эвакуации 100 тыс. жителей 22 деревень, расположенных в непосредственной близости от вулкана. Опасная зона определена в радиусе 10 км от кратера.