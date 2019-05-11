Адвокат Трампа отменил свою поездку в Украину из-за "врагов президента"

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он сам в интервью телеканалу Fox News.

Ранее американские СМИ писали, что Р.Джулиани может "в ближайшие дни" отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы провести расследование, которое "может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа". Один из них якобы касался расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Другой относился к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Однако Р.Джулиани заявил, что решил отказаться от поездки.

"Я не поеду (на Украину - ред.), так как я думаю, что столкнусь (там - ред.) с группой людей, являющихся врагами президента (Трампа - ред.), а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов", - отметил адвокат.

По его словам, в одном случае речь идет о "человеке, который уже был осужден и который был уличен в причастности в оказании помощи демократам" США в том, что касается расследования вмешательства в американские выборы в 2016 году. Адвокат не уточнил имени этого человека.

Как отметил Р.Джулиани, он убежден, что Зеленский "окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа - ред.), а также людьми, которые, по крайне мере в одном случае, явно коррумпированы и замешаны" в сговоре с демократами.