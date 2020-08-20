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2 702 человека в Японии заснули посреди дороги в этом году

2 702 человека в Японии заснули посреди дороги в этом году В японской префектуре Окинава полицейские обратились к жителям с просьбой, чтобы те перестали спать на дорогах
Другие страны
20 августа 2020 г. 11:38
2 702 человека в Японии заснули посреди дороги в этом году
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В японской префектуре Окинава полицейские обратились к жителям с просьбой, чтобы те перестали спать на дорогах.

Как передает Report со ссылкой на ustinka.kz, об этом сообщает Корреспондент.net.

Только за полгода стражи порядка зафиксировали 2 702 случая, когда люди засыпают, мягко говоря, в неположенном месте. Власти отмечают, что необычное явление может быть следствием пагубного влияния жары и алкоголя.

Префектура Окинава находится на самом юге страны и считается самым жарким из японских островов. Даже в зимнее время температура воздуха не опускается ниже отметки девяти градусов тепла. Также известно об одной необычной традиции у японских офисных работников. После рабочего дня они выпивают по дороге домой и, не в силах справиться с воздействием алкоголя, просто валятся с ног.

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