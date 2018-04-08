15 человек пострадали от взрыва газа в ресторане Женевы

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ 15 человек пострадали в результате взрыва баллона с газом в одном из ресторанов Женевы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Blick.

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу около 12 часов дня. Пострадали посетители и сотрудники ресторана. Ударная волна выбила стелка в здании.

В результате происшествия 8 человек были госпитализированы, остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Предполагается, что взорвавшийся баллон использовался для карамелизации кондитерских изделий. Обстоятельства происшествия выясняются.