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    В результате взрыва в Пакистане ранены 11 человек

    Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию боевиков, заложивших взрывное устройство

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек, в том числе двое полицейских, были ранены сегодня в результате взрыва бомбы в пакистанском округе Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Бомба была заложена около магазина. Согласно оценкам саперов, она содержала 600 граммов взрывчатки. Все пострадавшие доставлены в больницу, информация о тяжести их состояния не приводится.

    Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию боевиков, заложивших взрывное устройство.

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