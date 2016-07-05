В результате взрыва в Пакистане ранены 11 человек

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек, в том числе двое полицейских, были ранены сегодня в результате взрыва бомбы в пакистанском округе Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Бомба была заложена около магазина. Согласно оценкам саперов, она содержала 600 граммов взрывчатки. Все пострадавшие доставлены в больницу, информация о тяжести их состояния не приводится.

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию боевиков, заложивших взрывное устройство.