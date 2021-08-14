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1,7 млн жителей Японии эвакуируют из-за сильных дождей

1,7 млн жителей Японии эвакуируют из-за сильных дождей Представители Метеорологического управления Японии объявили о самом высоком уровне опасности для жителей четырех префектур в связи с проливными дождями.
Другие страны
14 августа 2021 г. 13:32
1,7 млн жителей Японии эвакуируют из-за сильных дождей

Местные власти на юго-западе Японии объявили срочную эвакуацию 1,7 млн жителей из-за сильных дождей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте телеканала NHK.

Представители Метеорологического управления Японии объявили о самом высоком уровне опасности для жителей четырех префектур в связи с проливными дождями. Жители префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Хиросима получили пятый, самый высокий, уровень предупреждения об опасности. Он подразумевает срочную эвакуацию населения.

При пятом, максимальном, уровне опасности жителям запрещается передвижение по улице кроме как для эвакуации.

В Метеорологическом управлении Японии призывают жителей префектур быть готовыми к возможным оползням и наводнениям, а также знать, где можно безопасно укрыться от дождя в случае, если эвакуация будет невозможна.

Метеорологи сообщают, что в течение 24 часов до утра воскресенья в регионе Кюсю, в который входит 8 префектур, может выпасть до 250 миллиметров дождя.

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