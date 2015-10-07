Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В 2015 году глобальный экономический рост останется примерно на уровне прошлого года и составит 2,5 процента. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В целом экономический рост в 2015 году будет гораздо ниже среднего показателя в докризисные годы, когда он был на уровне четырех процентов.

Глава ЮНКТАД Мухиса Китуйи заявил, что спустя восемь лет после финансового кризиса мир так и не смог встать на путь инклюзивного устойчивого экономического развития.

Ожидается, что в промышленно развитых странах экономический рост в 2015 году составит 1,9 процента. В 2014 году он равнялся 1,6 процента. Некоторое оживление экономики богатых государств эксперты связывают с повышением внутреннего спроса, вызванным низкими ценами на энергоносители и высокими ценами на жилье, а также ростом занятости в Германии, Великобритании и США.

С середины 2015 года на мировые финансовые рынки стали влиять спады экономики в Бразилии, Российской Федерации и Южной Африке и признаки экономического ослабления в Китае. Глобальные инвесторы, предвидя повышение процентных ставок в Соединенных Штатах Америки и продолжение падения цен на сырье, стали быстро уходить из развивающихся экономик, с рынков долговых обязательств.

В целом экономический рост в развивающихся странах в 2015 году снизится до четырех процентов, продолжая замедление, которое началось в 2011 после годового роста на уровне 7,8 процента, наблюдавшегос в 2010 году.

Международная торговля в этом году была вялой, цены на сырьевые товары значительно снизились. Наиболее резким было падение цены на сырую нефть.