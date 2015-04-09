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    Закир Гасанов: Боевая готовность привлеченного к учениям личного состава находится на высоком уровне - ФОТО

    Представители общественности встретились с участниками крупномасштабных учений

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Прошла встреча представителей Исполнительной власти Шемкирского района, Совета аксаккалов района, Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, Женского совета и других общественных структур с личным составом, привлеченным к крупномасштабным учениям, проводимым по распоряжению президента страны, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

    Встретившийся на учебном полигоне с активистами района министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что каждый имеет  ответственность перед Родиной и народом и поблагодарил присутствующих за участие на данном мероприятии.

    З.Гасанов рассказал о большой работе, проделанной за короткое время в рядах вооруженных сил в результате внимания и заботы Верховного главнокомандующего, и заявил о высокой боевой готовности солдат, офицеров и привлеченного к учениям личного состава.

    Участвовавшие на учениях гости встретились с личным составом, ознакомились с боеприпасами и военной техникой. Они выразили удовлетворение боевой готовностью и царящим среди солдат и офицеров духом патриотизма.

    В заключение была представлена концертная программа с участием самодеятельных коллективов Шемкирского военного объединения и Дома офицеров Гянджинского гарнизона.

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