Азербайджан и Грузия обсудили военно-политическую ситуацию в регионе

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в Азербайджане Теймураза Щарашенидзе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с военно-политической ситуацией в регионе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В мероприятии также принял участие военный атташе вооруженных сил Грузии в Азербайджане полковник Шалва Турашвили.