ОАЭ ввели запрет на импорт мяса птицы из России

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратили поставки мяса птицы и яиц из Костромской области.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, причиной этому послужили вспышки птичьего гриппа.

Запрет был введен министерством по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ. Ограничения также затронули продукцию из Астраханской области и Калмыкии.

В свою очередь в Россельхознадзоре сообщили, что официального уведомления от Объединенных Арабских Эмиратов о введенном запрете Россия не получала. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано отметила, что на сегодняшний момент все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в России были погашены. Она подчеркнула, что как только будет получено официальное уведомление, Россельхознадзор незамедлительно проведет переговоры с коллегами из ОАЭ для уточнения ситуации.