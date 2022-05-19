Министр: Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами

Управление водными ресурсами - один из вопросов, который необходимо решить Азербайджану, и Израиль обладает обширными знаниями в этой области.

Управление водными ресурсами - один из вопросов, который необходимо решить Азербайджану, и Израиль обладает обширными знаниями в этой области.

Об этом в интервью Report заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.

"У нас есть много знаний в области управления водными ресурсами, систем и водных рынков. Также в Израиле есть компании, которые хороши в создании систем ирригации", - заявил министр, отметив, что важно не потерять воду, которая уже есть, а также превращать морскую воду в питьевую.

"Третье - это возможность перерабатывать воду и использовать ее для сельского хозяйства. Более 80 процентов сельскохозяйственных угодий в Израиле используют обработанную воду. Это самый высокий процент во всем мире, после США. Использование обработанной воды дает вам огромное решение для сельского хозяйства", - пояснил министр.