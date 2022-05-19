О нас

Министр: Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами

Министр: Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами Управление водными ресурсами - один из вопросов, который необходимо решить Азербайджану, и Израиль обладает обширными знаниями в этой области.
АПК
19 мая 2022 г. 09:33
Министр: Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами

Управление водными ресурсами - один из вопросов, который необходимо решить Азербайджану, и Израиль обладает обширными знаниями в этой области.

Об этом в интервью Report заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.

"У нас есть много знаний в области управления водными ресурсами, систем и водных рынков. Также в Израиле есть компании, которые хороши в создании систем ирригации", - заявил министр, отметив, что важно не потерять воду, которая уже есть, а также превращать морскую воду в питьевую.

"Третье - это возможность перерабатывать воду и использовать ее для сельского хозяйства. Более 80 процентов сельскохозяйственных угодий в Израиле используют обработанную воду. Это самый высокий процент во всем мире, после США. Использование обработанной воды дает вам огромное решение для сельского хозяйства", - пояснил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Israel ready to share experience with Azerbaijan in water management

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi