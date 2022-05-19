Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана

17 мая израильская делегация во главе с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Форером посетила Азербайджан. В ходе встреч состоялся обмен мнениями о применении современных израильских технологий в сельском хозяйстве Азер

17 мая израильская делегация во главе с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Форером посетила Азербайджан. В ходе встреч состоялся обмен мнениями о применении современных израильских технологий в сельском хозяйстве Азербайджана.18 мая в Баку также прошел азербайджано-израильский бизнес форум с участием компаний двух стран.

Report представляет эксклюзивное интервью с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Форером.

- Израиль предоставит азербайджанской стороне новейшие агротехнические технологии выращивания пшеницы с целью ее закупки в 2025 году. Какие технологии планируется поставить в Азербайджан и в каком объеме? На какой период запланирована первая поставка?

- Речь идет о сотрудничестве с Азербайджаном по сельскому хозяйству в целом. Пшеница – это одна из областей сельского хозяйства, в которой мы хотим сотрудничать с Азербайджаном. Израиль обладает большим опытом в этом вопросе, в частности о конкретных видах пшеницы, о том, как определить, какую пшеницу выращивать и где, у нас есть большой опыт в агрегации и, конечно же, в хранении пшеницы для поддержания и обеспечения продовольственной безопасности населения. Это то, что касается Азербайджана, это касается и нас. И для этого в Азербайджане есть много территорий, которые могут быть использованы под сельскохозяйственные нужды. И пшеница — это то, что вы можете там выращивать. Выращивание пшеницы при наличии определенных знаний не является большой проблемой.

Я знаю, что Азербайджан хочет стать независимым от импорта пшеницы, это цель Азербайджана. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы в конечном итоге Азербайджан мог выращивать всю необходимую ему пшеницу и иметь достаточно пшеницы на продажу, тогда мы готовы быть первыми, кто будет ее покупать. Израиль не может выращивать для себя пшеницу, мы слишком небольшая страна. Мы выращиваем только часть необходимой нам пшеницы, а остальное импортируем. Конечно, Россия и Украина являются основными поставщиками пшеницы для Израиля, как и для многих стран мира, и теперь мы хотим диверсифицировать покупки пшеницы. И Азербайджан, страна, которая является хорошим другом Израиля, с которой мы строим сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, может стать страной-поставщиком, где мы закупаем пшеницу.

- В каком объеме Израиль планирует импортировать пшеницу из Азербайджана?

- Я еще не знаю об основных этапах, поскольку мы только начинаем составлять план. Я провел очень плодотворную встречу с президентом. Обсуждалась возможность создания групп от Израиля и Азербайджана с целью подготовки стратегического пятилетнего плана, возможно даже десятилетнего, но сначала лучше взять пять лет и посмотреть, какие цели мы можем поставить перед собой на этот срок.

Ряд израильских компаний уже осуществляют работу в Азербайджане, между Израилем и Азербайджаном налажены хорошие связи по другим сферам, а также в сельском хозяйстве. Однако правительствам двух стран нужно разработать этот план, чтобы наладить сотрудничество между частным сектором Израиля и Азербайджана, а также развить и не упустить возможности, которые у нас есть сейчас.

Перед Азербайджаном сейчас открываются огромные возможности с учетом большой территории, которую вы хотите восстановить, и Израиль может помочь в этом своими знаниями и опытом, обучением молодого поколения в Азербайджане, которое заинтересовано в развитии сельского хозяйства. И я думаю, что первые шаги уже сделаны. Несколько месяцев назад министр сельского хозяйства посетил Израиль, и мы говорили о том, чтобы привезти некоторых студентов для обучения и практики в интеллектуальном сельском хозяйстве. Сегодня мы встретились с пятьюдесятью студентами, которые приедут в Израиль на целый год, чтобы на практике ознакомиться с сельским хозяйством в Израиле, особенно в засушливых регионах, как мы выращиваем продукцию АПК и используем специальные технологии в этой сфере. И это не часть плана, потому что он еще не выработан, мы его только разрабатываем, но это первый шаг к новой эре сотрудничества в области сельского хозяйства между нашими странами.

Мы планируем составить этот план в ближайшие несколько месяцев. Пшеница — это только одна из составляющих этого плана.

Он также может включать в себя и продукцию, которую мы планируем закупать в Азербайджане и которую вы уже продаете по всему миру. Ваша страна экспортирует помидоры, чернику. Со мной приехал менеджер отдела защиты растений министерства сельского хозяйства Израиля, который изучит вопрос того, какие фрукты и овощи мы можем закупать в Азербайджане.

Даже если мы будем производить их в Израиле, мы хотим иметь конкурентный рынок и снизить цены, которые наши граждане платят за фрукты и овощи. Что нам нужно сделать, так это посмотреть, какая земля сейчас доступна для сельского хозяйства и какую сельскохозяйственную продукцию лучше всего можно выращивать на этой земле, а затем составить план, который мы собираемся реализовать вместе. Этот план охватывает много вопросов. Управление водными ресурсами — это одна из вещей, которые должны быть там, и, конечно же, Израиль обладает большим опытом в этом вопросе.

- Проблема водных ресурсов очень актуальна для Азербайджана. Как известно, израильская компания «Мекорот» подготовит рекомендации по эффективности, снижению расхода воды, использованию передовых моделей для мониторинга и обслуживания, а также по снижению энергозатрат. Стоит ли ожидать таких рекомендаций или обмена опытом на государственном уровне?

-Во-первых, «Мекорот» — это компания, принадлежащая государству. Правительство является держателем акций «Мекорот», это очень хорошая компания в Израиле, одна из старейших компаний, принадлежащих государству.

Израиль обладает большим опытом в области управления водными ресурсами, систем и водных рынков. У нас есть компании, специализирующиеся на системах ирригации, одна из них уже присутствует на выставке.

Я думаю, что проблемы заключаются не только в потере воды, которая уже есть, а в знаниях по опреснению, переработке морской воды в питьевую.

За последние 20 лет мы добились больших изменений в Израиле по этому вопросу и стали независимыми в вопросах воды.

Третье - это возможность перерабатывать воду и использовать ее для сельского хозяйства. Более 80 процентов сельскохозяйственных угодий в Израиле используют обработанную воду. Это самый высокий процент во всем мире. Использование обработанной воды дает вам огромное решение для сельского хозяйства. На самом деле вода в настоящее время не является проблемой в Израиле. Проблема в том, что она стоит очень дорого.

Все это технологии и знания. И для нас обмен знаниями с нашим другом является привилегией. Мы любим это делать.

- По состоянию на середину февраля этого года до 15 израильских компаний подали заявки через посольство Израиля в Баку на участие в проектах в Карабахе, в том числе в сфере сельского хозяйства. Какие проекты их интересуют и стоит ли ожидать реализации новых израильских проектов на освобожденных территориях Азербайджана?

- Что я могу сказать о проектах, которые строятся сейчас в Карабахе? Это конечно же «умное село», которое я посетил. Очень вдохновляет видеть, что еще год назад это было просто мечтой, однако в течение года он был был реализован, и я счастлив, что Израиль может быть частью этого. Во всем мире почти каждый день люди используют израильские технологии, даже не подозревая об этом. И теперь, я думаю, поместить эти высокие технологии в «умное село» — это уникальная идея построить ее с использованием технологий с самого начала.

Израиль богат опытом и в сфере агротехнологий. Я думаю, что использование всех этих технологий при строительства с нуля поможет очень быстро восстановить этот регион. Потому что технологии действительно сокращают время, и люди могут там работать и зарабатывать деньги. Я думаю, что главное, что я увидел в умных городах, это то, что технологии позволяет создавать рабочие места для людей, которые находятся далеко от центра города.

- Вы упомянули, что Россия и Украина являются основными поставщиками пшеницы для Израиля. Как война в Украине отразилась на поставках в Израиль?

- Ситуация в Украине влияет на поставки. Мы открыты для новых рынков. Например, Израиль покрывает 95 процентов потребности в столовых яйцах за счет внутреннего производства, но оставшиеся 5 процентов мы импортировали из Украины. Мы открыли новые рынки, это немного сложно, поскольку нужно получать разрешение от ветеринарных служб Израиля на то, что мы импортируем хорошие и полезные продукты. Сейчас мы импортируем яйца из Испании, Италии, Польши, Болгарии. То же самое и с пшеницей. Конечно, Украина была ближайшим и легким рынком, но нам нужно диверсифицировать импорт фруктов и овощей.