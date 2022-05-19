Одед Форер: Азербайджан и Израиль разработают план по сотрудничеству в сельском хозяйстве

Азербайджан и Израиль планируют подписать план по сотрудничеству в сельском хозяйстве, который будет включать основные шаги действий в этом направлении.

Азербайджан и Израиль планируют подписать план по сотрудничеству в сельском хозяйстве, который будет включать основные шаги действий в этом направлении.

Об этом в интервью Report заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер.

"Мы говорим о разработке плана в ближайшие несколько месяцев, и тогда у нас будут основные этапы. Пшеница - это только одна часть плана, которую мы собираемся выполнить",- отметил министр.

Он отметил, что необходимо изучить, какая земля в настоящее время доступна для сельского хозяйства и какую сельскохозяйственную продукцию лучше на ней выращивать, а затем наметить план, который Азербайджан и Израиль будут выполнять вместе.

"Израиль хочет иметь в том числе конкурентный рынок и снизить цены, которые граждане Израиля платят за фрукты и овощи", - пояснил министр.