Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка

Экономика Армении существует за счет пожертвований. Иностранные инвестиции в эту страну весьма и весьма рискованны. Это подтвердит любой эксперт, мало-мальски знакомый с политической ситуацией в регионе. Причины вполне очевидны: подрывная деятельность Арм

Экономика Армении существует за счет пожертвований. Иностранные инвестиции в эту страну весьма и весьма рискованны. Это подтвердит любой эксперт, мало-мальски знакомый с политической ситуацией в регионе. Причины вполне очевидны: подрывная деятельность Армении в регионе, напряженность на Южном Кавказе, противостояние между политическими группировками в стране, территориальные притязания к соседям, взрывоопасная ситуация в стране, тотальная зависимость экономики от внешней помощи. Армения живет на подачки богатой диаспоры и средства, добытые пронырливым лобби, рассыпанном по всему миру. Так уж повелось исторически, что Армения всецело зависит от России как в политическом, так и в экономическом аспектах.

Осенью минувшего года прозвучали требования об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К этой кампании примкнули как представители политических кругов, так и обслуживающие зарубежные интересы. Одним из них был известный российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы “Ташир”, миллиардер Самвел Карапетян. Он призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Карапетян был одним из тех, кто внес залог за бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, когда суд принял решение освободить его под залог в размере 4 млн долларов США. К Карапетяну примкнули главы российских компаний “Монарх” Сергей Амбарцумян, “Система” Владимир Евтушенко и российский олигарх, совладелец “Ереван Плаза” Геннадий Степанян.

Напомним, что в феврале 2008 года в Армении прошли президентские выборы. Тогда Центризбирком объявил победителем поддерживаемого властью Сержа Саргсяна. Его основной оппонент в президентской гонке - первый президент Армении Левон Тер-Петросян, заявил о подтасовке результатов. В знак протеста против фальсификаций 1-2 марта на улицы Еревана высыпали митингующие, страну охватили стихийные акции протеста. Тогда власти прибегли к силовому разгону демонстрантов, погибли 10 человек, многие получили ранения. Виновные в этих событиях до сих пор не наказаны. Тогдашний президент Роберт Кочарян был арестован по данному делу лишь 27 июля 2018 года.

Летом нынешнего года Никол Пашинян встретился с Самвелом Карапетяном в Ереване. На повестке встречи были обсуждения капиталовложений в Армению. А 20 июня партия Пашиняна одержала победу на внеочередных парламентских выборах, что создало предпосылки для реализации в стране планов главы "Ташира". Сообщалось, что российский миллиардер намерен полностью или частично приобрести акции авиакомпании “Армения”. Контрольный пакет в 51% компании принадлежит армянскому бизнесмену Роберту Оганесяну, а 49 % - грузину Тамазу Гайашвили. В настоящее время Карапетян ведет переговоры о выкупе акций у грузинского предпринимателя.

В мае 2018 года Министерство энергетики Армении расторгло договор о передаче ЗАО “Электрические сети высокого напряжения” компании ”Ташир Капитал”. Сеть была передана в управление “Ташир” 24 августа 2017 года. В ноябре 2019 года сообщалось, что российская компания “Русгидро” продала Севан-Разданский каскад ГЭС российскому бизнесмену армянского происхождения, владельцу компании “Ташир” Самвелу Карапетяну. Сообщалось, что стоимость каскада составляет 173 млн рублей (около $ 3 млн). Напомним, что Российский холдинг “Русгидро” - третья в мире гидрогенерирующая компания. Компания зарегистрирована в 2004 году в Красноярске со штаб-квартирой в Москве. 60% акций "Русгидро" контролируется РФ.

Посредством "Ташир" армянские покровители в октябре прошлого года оказали гуманитарную помощь армянским сепаратистам на сумму 3 миллиона долларов. До этого Самвел Карапетян реализовал в Ханкенди различные проекты. Он оказал помощь каждой армянской семье в Карабахе в размере 4 тысяч долларов и т.д. Отметим, что Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждены уголовные дела в отношении Самвела Карапетяна, владельца компании "Royalsys Engineering" Давида Галустяна, генерального директора компании "COMEX" Ара Абрамяна и других лиц, незаконно поставлявших оружие, боеприпасы и военную технику в Армению. Азербайджан объявил этих лиц в международный розыск.

Наконец, 20 сентября в Ереване состоится “Армянский бизнес-форум”. Организатором мероприятия вновь выступает небезызвестный Самвел Карапетян. Созданная по его инициативе Ассоциация армянских предпринимателей некогда бойкотировала правительство Никола Пашиняна, препятствуя поступлению инвестиций в страну. После публичных признаний Пашиняна о лояльном отношении к России, глава "Ташира" и иже с ним сменили гнев на милость. Напрашивается вывод о том, что Россия управляет экономикой Армении посредством таких людей, как Карапетян. А значит, при тотальном контроле экономики, Армения продолжит свое марионеточное существование. И "Ташир" стал неким плацдармом для операций по купле-продажи Армении, а в роли дилера выступает Самвел Карапетян.