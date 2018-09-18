В Армении накаляется обстановка в преддверии выборов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Внутриполитический кризис в Армении все больше усугубляется. Как известно, 23 сентября в Ереване ожидаются муниципальные выборы. Республиканская партия Армении (РПА), не признающая правительство Никола Пашиняна, планирует бойкотировать их. Поэтому председатели Республиканской партии и секретари участковых избирательных комиссий будут бойкотировать эту работу и, как минимум, некоторое время откажутся от участия в избирательном процессе и от посещения избирательных участков. Цель – объявить выборы недействительными, поскольку за это время ЦИК не сможет заменить несуществующего члена, и выборы будут считаться недействительными. У Республиканской партии 262 представителя в избирательных комиссиях.

С одной стороны, депутат от Республиканской партии Галуст Саакян в интервью журналистам 13 сентября заявил о начале репрессий в Армении. Республиканцы Эдуард Шармазанов и Армен Ашотян продолжают подвергать жесткой критике Никола Пашиняна. С другой стороны, в преддверии муниципальных выборов в Ереване представители партии "Процветающая Армения" обрушились на правительство с резкой критикой. Кандидат в мэры Еревана от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что основной кандидат от партии Пашиняна на пост градоначальника Айк Марутян относится к столице как к бизнес-проекту: "Столица для них ничто иное, как бизнес-проект "Ереван продакшн". Будь иначе, воспринимай они Армению своей Родиной, они жили бы в своей стране, а не стали покупать 6-7 домов за рубежом".

Она вызвала Марутяна на политические дебаты: "При первой же возможности мы слышим обвинения о поддержке Кочаряна некими политическими силами. Но они не ведают, что сами того не понимая, ведут пиар-кампанию Кочаряна. Примечательно, что большинство членов блока "Мой шаг", к которому относится и А.Марутян, - близкие люди Сержа Саргсяна".

В доказательство своих слов Зохрабян упомянула зятя Сержа Саргсяна – Микаела Минасяна и родственника Зория Балаяна.

Марутян отверг обвинения, озвученные "Процветающей Арменией", заявив, что все это ложь, по ходу отказавшись и от дебатов с Наирой Зохрабян.

Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все возможное для победы Айка Марутяна на выборах. Выступая с пафосными заявлениями на площадях, он не покладая рук старается для победы своего кандидата, а после без тени стыда и смущения говорит о справедливости и демократичности выборов.

О каких демократических выборах может идти речь, если "безголовый" глава армянского правительства сам выступает на площадях за кандидата, влияя тем самым на волеизъявление избирателей?!

Подобное поведение Н.Пашиняна неправильно и несправедливо с точки зрения политической конкуренции на выборах. Видимо, армянский премьер настолько вжился в образ баррикадника, что никак не может покинуть улицы и площади. Прошлое не дает ему покоя. Пашинян по-прежнему считает, что политика строится на пафосных манифестах и громогласных заявлениях в рупор на улицах и площадях.

Аналитик Эхтирам Ашырлы