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    Мексиканский эксперт: Проект Южного газового коридора приведет к большим успехам в будущем

    Гендиректор Мексиканского института нефти Эрнесто Риос Патрон дал комментарий Report© Getty Images

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Проект Южного газового коридора приведет к большим успехам в будущем".

    Об этом сообщил Report гендиректор Мексиканского института нефти Эрнесто Риос Патрон.

    По его словам, в ходе реализации проекта был использован самый передовой опыт, управление осуществлялось на высоком уровне: "Соответствующие межправительственные соглашения подписаны, и участвующие в проекте страны внесли свой вклад в это дело".

    Э. Патрон также упомянул о роли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    По его словам, компания обладает большим опытом работы и способна осуществлять проекты, направленные на усиление энергетической безопасности региона.

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