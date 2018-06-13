Мексиканский эксперт: Проект Южного газового коридора приведет к большим успехам в будущем

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Проект Южного газового коридора приведет к большим успехам в будущем".

Об этом сообщил Report гендиректор Мексиканского института нефти Эрнесто Риос Патрон.

По его словам, в ходе реализации проекта был использован самый передовой опыт, управление осуществлялось на высоком уровне: "Соответствующие межправительственные соглашения подписаны, и участвующие в проекте страны внесли свой вклад в это дело".

Э. Патрон также упомянул о роли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По его словам, компания обладает большим опытом работы и способна осуществлять проекты, направленные на усиление энергетической безопасности региона.