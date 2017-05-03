Курс доллара в России будет колебаться в диапазоне 55-60 рублей

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Падение курса доллара ниже 55 рублей в России не ожидается.

Аналитическая группа Report также отмечает, что не прогнозируется и резкое увеличение курса доллара.

В ближайший месяц максимальное значение курса доллара может установиться на отметке 60 RUB/USD. Так, на заседании ОПЕК 25 мая ожидается продление соглашения об ограничении добычи, что позволит ценам на нефть сохраниться на уровне выше 50 долларов за баррель. Тем не менее, это не приведет к снижению курса доллара. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что они не хотят удешевления доллара. По этой причине доллар постепенно укрепляясь приблизится к отметке 60 RUB/USD.