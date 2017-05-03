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    Курс доллара в России будет колебаться в диапазоне 55-60 рублей

    Доллар постепенно приблизится к отметке 60 RUB/USD

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Падение курса доллара ниже 55 рублей в России не ожидается. 

    Аналитическая группа Report также отмечает, что не прогнозируется и резкое увеличение курса доллара.

    В ближайший месяц максимальное значение курса доллара может установиться на отметке 60 RUB/USD. Так, на заседании ОПЕК 25 мая ожидается продление соглашения об ограничении добычи, что позволит ценам на нефть сохраниться на уровне выше 50 долларов за баррель. Тем не менее, это не приведет к снижению курса доллара. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что они не хотят удешевления доллара. По этой причине доллар постепенно укрепляясь приблизится к отметке 60 RUB/USD. 

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