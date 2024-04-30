Поддержанная БИГ борьба Новой Каледонии с неоколониализмом - кошмар для Франции

13:14

Франция, которая до сих пор рассматривает Африку и различные регионы, где она когда-то совершала массовые убийства, как свои колонии, испытывает серьезные проблемы во внешней и внутренней политике.

Результатом плохого управления стало то, что теперь она с позором изгоняется из своих бывших колоний. В этих регионах не утихают протесты против Парижа.

В Новой Каледонии, также бывшей колонии, усиливаются протесты против Франции, до этого изгнанной из Нигера, Габона и других регионов. Акции протеста против французского колониализма в этом регионе уже приняли устойчивый характер и усиливаются с каждым днем. Например, в недавних акциях протеста против французского колониализма приняли участие тысячи людей. Участники скандировали лозунги против колониальной политики Франции, требовали независимости. В ходе акции были подняты флаги ООН и Новой Каледонии, а также флаг Азербайджана.

В последнее время на акциях протеста в Новой Каледонии в знак благодарности развевается трехцветный флаг Азербайджана. Председатель комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра, находящаяся с визитом в Азербайджане в середине апреля, заявила, что сотрудничество с Милли Меджлисом является "дорожной картой" для Новой Каледонии. По ее словам, подписание Меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран откроет новые двери для Новой Каледонии во многих сферах. Таким образом, в последние четыре года во внешней политике Азербайджана проводится особая линия - современное антиколониальное движение.

Можно с уверенностью сказать, что большую роль в росте протестов против французского колониализма сыграли международные мероприятия, проводимые в Баку. Это признают и те, кто представлен во французском руководстве. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что "Азербайджан пытается использовать вопрос Каледонии как ответ на нашу поддержку армян". Министр, находящийся под серьезным влиянием армянского лобби, в очередной раз обвинил Азербайджан в проведении политики этнических чисток против жителей армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах. Он добавил, что произошедшее “глубоко потрясло” его.

Во-первых, стоит довести до сведения Дарманена, что в акциях, проводимых в бывших колониях Франции, выдвигаются конкретные требования, необходимость предоставления независимости. Это факт, что одной из причин этого являются многочисленные международные конференции, форумы, проводимые в Баку. Азербайджан для них просто трибуна, с которой они могут рассказать о своих проблемах. На этих мероприятиях лица, представляющие бывшие колонии, заявили, что они хотят быть независимыми, не хотят, чтобы ими управляли. Самое главное, именно в Баку была создана программа совместной деятельности - Бакинская инициативная группа Движения неприсоединения. Результат очевиден - в Новой Каледонии, пострадавшей от французской колониальной политики, не утихают протесты против французской политики неоколониализма.

Во-вторых, французскому министру лучше всего ссылаться на факты, когда он утверждает, что в Карабахе произошла какая-то "этническая чистка". Международные организации, даже сама Армения, не смогли представить в связи с этим ни одного факта. Например, миссия ООН, посетившая регион после 19-20 сентября 2023 года, заявила, что ни один армянин не пострадал во время добровольного ухода из Карабаха. В таком случае, выдвижение подобных обвинений со стороны французского министра, не представляя никаких фактов, является не чем иным, как предубеждением.

В-третьих, министр внутренних дел выражает обеспокоенность по поводу поддержки Азербайджаном Каледонии. Так почему он не говорит о том, что создано представительство так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" в Париже? Во Франции, включая президента Эмманюэля Макрона, не только пытаются поддержать сепаратизм, но и демонстрируют открытую поддержку сепаратистам. Однако на протяжении почти 30 лет эта страна была одним из сопредседателей бывшей Минской группы ОБСЕ, созданной с целью урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

В-четвертых, очередная предвзятость Франции заключается в том, что в последние дни она не реагирует на процессы, связанные с делимитацией границ между Азербайджаном и Арменией. В то время как бывшие сопредседатели - Россия и США - приветствуют этот процесс, Франция по-прежнему молчит. Как бы то ни было, официальный Париж демонстрирует поддержку реваншистским силам Армении, вооружая их.

Таким образом, международное движение, начавшееся против французского неоколониализма, расширяется. Реальность такова, что это движение началось именно с Баку. Франция должна была понимать, что поддержка сепаратизма, оккупантов может дать эффект бумеранга. Поэтому, даже если эта страна попытается создать напряженность, продолжая свою неконструктивную позицию в угоду каким-то интересам, коварные планы будут обречены на провал.

Что касается угнетения Францией Новой Каледонии, этому тоже рано или поздно будет положен конец. Главной целью является избавление от французского господства и добиться социальной и политической независимости. Как они сами заявляют, их цель - создать особую сеть, в которой молодое и старшее поколения могут открыто говорить о социальных проблемах. Тем самым они стремятся к достижению безопасного будущего в Новой Каледонии.

Несомненно, этот процесс не ограничится только Новой Каледонией, к этой борьбе за свободу присоединятся и другие бывшие французские колонии.